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Tesla підняла ціни на зарядних станціях Supercharger

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Tesla підняла ціни на зарядку авто - фото 1
Tesla підняла ціни на зарядку авто / teslarati

Tesla підняла ціни на своїх станціях для зарядки електромобілів Supercharger в Європі і США.

У штаті Нью-Йорк ціна 1 кВт⋅год виросла на 33% – з 0,24 долара до 0,32 долара. Аналогічне підвищення відбулося і в Європі.

І ще: Tesla знизить ціни на всі свої авто

На станціях Supercharger зросли ціни - фото 302565
На станціях Supercharger зросли ціни

Представник компанії в розмові з виданням розповів, що Tesla поміняла свою політику ціноутворення – тепер компанія орієнтується на вартість електроенергії в кожному регіоні присутності і, виходячи з цього, формує ціну на зарядку.

У минулому році Tesla вже підняла ціну на зарядку електромобілів на 40%. Тоді компанія пояснила, що скоригувала ціни через зростання тарифів на електрику, зазначивши, що не збирається заробляти на Supercharger.

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Джерело: theverge
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