Першу Toyota Supra 2020 продали на аукціоні

Серійна модель A90 Supra була продана на благодійному аукціоні Барретта-Джексона в Скоттсдейл, штат Арізона. Вся виручка від продажу першої Supra піде на благодійні цілі.

Незважаючи на те, що нове спортивне купе Toyota Supra ще не надійшло в продаж, перша модель з VIN-20201 вже продана на аукціоні колекційних автомобілів Барретта-Джексона в Скоттсдейлі. Toyota Supra була продана за суму у 2,1 мільйона доларів.

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Нову Toyota Supra продали на аукціоні

Відмінною особливістю цих лотів стало те, що всі гроші будуть спрямовані на благодійність. Виручка за першу Supra 2020 піде в Американську кардіологічну асоціацію та Фонд Боба Вудраффа. VIN-код 202001 має символічне значення і перші цифри означають рік відродження культової моделі, а дві останні номер автомобіля.

Крім ексклюзивності найпершої версії, автомобіль володіє унікальним сіро-матовим кольором кузова, а також яскравими червоними акцентами. Салон також буде відрізнятися деякими ексклюзивними деталями. Крім естетики, перший автомобіль отримав кришку двигуна з особистим підписом генерального директора Toyota Акіо Тойодо.

Нову Toyota Supra продали на аукціоні

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