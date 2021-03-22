Китайці показали позолочений мінівен Roewe iMax 8, який є лише в єдиному екземплярі

Китайська компанія SAIC показала особливу версію мінівена Roewe iMax 8, яка робить його зовнішність ще незвичайнішою. Над автомобілем попрацював місцевий китайський художник Ван Кайфан.

Як пише autoevolution, зовні художник додав безліч деталей золотого кольору, включаючи передню решітку, повітрозабірники, окантовку фар, дзеркала заднього виду та окантовку вікон. Фінальним акордом стали золоті колісні диски.

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Фотографій інтер'єру опубліковано не було, тому не зрозуміло до кінця, чи продовжується золота тема всередині мінівена. Але з огляду на те, що Ван Кайфан – досвідчений скульптор з багатим досвідом використання золота у своїх творах мистецтва, навряд чи він залишив би салон без уваги.

Хоча навіть серійний iMax 8 виглядає незвично, він створений на базі Maxus G20, який також продається в Китаї, і доступний в шести, семи і восьмимісній конфігураціях. Зараз пропонується з двома різними варіантами двигуна.

Перший – це 1,5-літровий чотирициліндровий турбомотор потужністю 180 к.с. Крім нього доступний й 2,0-літровий чотирициліндровий турбомотор потужністю 224 к.с. Обидва двигуни працюють разом з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач Aisin, а в найближчому майбутньому очікується поява на ринку повністю електричної версії потужністю близько 200 к.с.

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