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Тюнери круто оновили старенький військовий Gelandewagen

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Під капотом встановлений 2,3-літровий атмосферний двигун - фото 1
Під капотом встановлений 2,3-літровий атмосферний двигун / motor1

Німецьке ательє вирішило ґрунтовно попрацювати над 26-річним автомобілем Gelandewagen, і ось, що з цього вийшло.

Цей Гелік випустили під маркою Puch. Такий бренд використовували для німецьких позашляховиків до 2000 року, і поставляли лише в кілька країн (Австрія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Сербія, Словенія, Хорватія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Великобританія), а це додатково збільшує особливість авто.

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Тюнери пофарбували весь кузов у матово-чорний колір, і оснастили пасажирський відсік червоним брезентовим дахом. Саме авто розраховане на вісім місць. Крім цього, було встановлено новий бампер, додана ​​електрична лебідка, а передня оптика стала світлодіодною.

Під капотом встановлений 2,3-літровий атмосферний двигун на 116 кінських сил. У парі з ним працює автоматична трансмісія на чотири ступені і надійна система повного приводу.

Тюнери круто оновили старенький військовий Gelandewagen - фото 307326

Тюнери круто оновили старенький військовий Gelandewagen - фото 307327

Тюнери круто оновили старенький військовий Gelandewagen - фото 307328

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Джерело: motor1
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