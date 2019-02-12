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Названі країни з найдешевшим бензином

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Україну і ще ряд країн взагалі не включили у дослідження - фото 1
Україну і ще ряд країн взагалі не включили у дослідження / Qatar Living

Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину, його доступністю, а також відзначив, скільки відсотків доходу населення витрачає на паливо. Дослідження охопило 61 країну.

Середня вартість за галон бензину становить 2,6 долара. Саме така ціна відзначена у США, що на 11 місці. Більшість країн купують паливо значно дорожче. Нижча ціна у Пакистані ($2,59 за галон), Росії ($2,48), ОАЕ ($2,22), Саудівської Аравії ($2,06), Малайзії ($2,01), Єгипті ($1,64), Нігерії ($1,54), Кувейті ($1,31), Ірані ($0,54).

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При цьому у Венесуелі вартість палива відзначена як найдешевша: $0,01 за галон. Разом з тим, далеко не в усіх країнах дешевизна палива означає його доступність для населення. Так, у цьому рейтингу США вже на 3 місці. Більш доступне паливо відзначено і в Кувейті, і у Венесуелі (позначено як 0,00%).

Цікаво, що Пакистан, який має ціну за галон палива дешевшу, ніж в Америці, розташувався на останній сходинці за доступністю. У стовпчику співвідношення заробітку до витрат на паливо США займають 44 сходинку. В країні мешканець з автомобілем витрачає 1,79% доходу на бензин. Більшість європейських країн – нижче за Америку. Варто відзначити, що Україну і ще ряд країн взагалі не включили у дослідження.

Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину - фото 306981
Bloomberg склав рейтинг країн за вартістю бензину

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Джерело: bloomberg
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