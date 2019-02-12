Mercedes-Benz придумала новий клас автомобілей

Компанія Mercedes-Benz зареєструвала у відомстві патентів і товарних знаків США абревіатури O 120, O 140, O 180 і O 200, що свідчить про те, що найближчим часом німецька фірма планує створити новий клас машин.

За деякими даними, йдеться про випуск лінійки легкових автомобілів, серед яких може виявитися кросовер, пікап або мікроавтобус. Не виключено, що Mercedes-Benz використовує назву "O-Class" для позначення комерційного транспорту або концепту, який ніколи не стане прототипом і серійною моделлю.

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На сьогоднішній день компанія використовує O для позначення міських низькопідлогових автобусів (наприклад, модель Mercedes-Benz Citaro O350). Однак, зареєстровані на днях абревіатури відрізняються за стилістикою, так як мають пробіл, що відокремлює букву від цифр.

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