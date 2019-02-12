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Mercedes-Benz придумала новий клас автомобілей

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Mercedes-Benz зареєструвала нові абревіатури - фото 1
Mercedes-Benz зареєструвала нові абревіатури / misspennystocks

Компанія Mercedes-Benz зареєструвала у відомстві патентів і товарних знаків США абревіатури O 120, O 140, O 180 і O 200, що свідчить про те, що найближчим часом німецька фірма планує створити новий клас машин.

За деякими даними, йдеться про випуск лінійки легкових автомобілів, серед яких може виявитися кросовер, пікап або мікроавтобус. Не виключено, що Mercedes-Benz використовує назву "O-Class" для позначення комерційного транспорту або концепту, який ніколи не стане прототипом і серійною моделлю.

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Mercedes-Benz придумала новий клас автомобілей - фото 307169

На сьогоднішній день компанія використовує O для позначення міських низькопідлогових автобусів (наприклад, модель Mercedes-Benz Citaro O350). Однак, зареєстровані на днях абревіатури відрізняються за стилістикою, так як мають пробіл, що відокремлює букву від цифр.

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Джерело: motor1
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