Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів

Художник, який переховується за псевдонімом Three Pegal Driving, малює в мінімалістському стилі різні автомобілі. І одна модель має неабияку перевагу з-поміж інших. Різні модифікації Land Rover Defender він зобразив понад 300 разів. І продовжує це робити далі!

Вже зараз серед 378 різних Defender можна знайти все, що завгодно. Ось, наприклад, Defender 90 Pick Up Flying Huntsman від ательє Kahn Design ексцентричного Афзал Кана. Йому подовжили капот, щоб під нього влазила "вісімка" від Chevrolet Corvette, але потім передумали і залишили 2,2-літровий дизель.

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А ось так міг би виглядати Defender 120 з кузовом типу брогі, де закритий пасажирський салон розмістився за відкритим першим рядом. Цю роботу художник назвав Chauffeur Station Wagon.

Defender 110 DJ Stage Set дуже стане в пригоді, якщо треба влаштувати дискотеку в заповідному куточку Ісландії. Ну або в степовій зоні України.

А ось так міг би виглядати Defender, підготовлений для взяття Пайкс-Піка. Переконливо. Без гігантського антикрила на Гонку до хмар краще не заявлятися.

Як міг би виглядати Defender 110 Double Cab Pick Up, на якому можна перетнути Берингову протоку? Ось так!

Цю роботу автор назвав Defender 110 Station Wagon 8x8. Ми підозрюємо, що під цим позначенням ховається автомобіль Людини-павука. Чому не в фірмових кольорах? Для маскування, звичайно! Непомітний автомобіль, цього не відняти...

І якщо вже мова зайшла про супергероїв – дивилися нових "Месників"? Транспорт Халка також з'явився з-під легкої руки ілюстратора.

А такий пікап Defender 110 побудували для зйомки трюків у фільмі про агента 007 "Координати: Скайфолл".

Не можна сказати, що життя Defender – суцільні кінозйомки. Важкої роботи він не боїться, особливо в такому виконанні. Бетономішалка? Чому б і ні!

Що якщо експедиційника Defender 130 Satbir поставити на гусениці? Елементарно!

Та й взагалі, робіть з Defender все, що хочете. Він витримає. Тільки не кидайте.

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