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Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів

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Художник показує різні варіанти Defender - фото 1
Художник показує різні варіанти Defender

Художник, який переховується за псевдонімом Three Pegal Driving, малює в мінімалістському стилі різні автомобілі. І одна модель має неабияку перевагу з-поміж інших. Різні модифікації Land Rover Defender він зобразив понад 300 разів. І продовжує це робити далі!

Вже зараз серед 378 різних Defender можна знайти все, що завгодно. Ось, наприклад, Defender 90 Pick Up Flying Huntsman від ательє Kahn Design ексцентричного Афзал Кана. Йому подовжили капот, щоб під нього влазила "вісімка" від Chevrolet Corvette, але потім передумали і залишили 2,2-літровий дизель.

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331218

І ще: Subaru побудувала позашляховий баггі

А ось так міг би виглядати Defender 120 з кузовом типу брогі, де закритий пасажирський салон розмістився за відкритим першим рядом. Цю роботу художник назвав Chauffeur Station Wagon.

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331219

Defender 110 DJ Stage Set дуже стане в пригоді, якщо треба влаштувати дискотеку в заповідному куточку Ісландії. Ну або в степовій зоні України.

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331220

А ось так міг би виглядати Defender, підготовлений для взяття Пайкс-Піка. Переконливо. Без гігантського антикрила на Гонку до хмар краще не заявлятися.

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331221

Як міг би виглядати Defender 110 Double Cab Pick Up, на якому можна перетнути Берингову протоку? Ось так!

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331222

Цю роботу автор назвав Defender 110 Station Wagon 8x8. Ми підозрюємо, що під цим позначенням ховається автомобіль Людини-павука. Чому не в фірмових кольорах? Для маскування, звичайно! Непомітний автомобіль, цього не відняти...

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331223

І якщо вже мова зайшла про супергероїв – дивилися нових "Месників"? Транспорт Халка також з'явився з-під легкої руки ілюстратора.

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331224

А такий пікап Defender 110 побудували для зйомки трюків у фільмі про агента 007 "Координати: Скайфолл".

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331225

Не можна сказати, що життя Defender – суцільні кінозйомки. Важкої роботи він не боїться, особливо в такому виконанні. Бетономішалка? Чому б і ні!

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331226

Що якщо експедиційника Defender 130 Satbir поставити на гусениці? Елементарно!

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331227

Та й взагалі, робіть з Defender все, що хочете. Він витримає. Тільки не кидайте.

Для фанатів Land Rover Defender: дизайнер показав понад три сотні крутих артів - фото 331228

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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