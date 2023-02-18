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Twitter заявив, що дозволить компаніям рекламувати канабіс

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Twitter заявив, що дозволить компаніям рекламувати канабіс - фото 1

Є тільки одна умова – такі компанії повинні мати належну ліцензію. Отже, Twitter став першою соціальною платформою, яка дозволила компаніям, які виробляють канабіс, продавати свої бренди та продукти у США.

Більшість виробників марихуани швидко прийняли зміни, запропоновані Twitter, пише Радіо Максимум з посиланням на Reuters.

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Twitter вирішив пом'якшити свою рекламну політику, тому вже в середу, 15 лютого, Trulieve Cannabis Corp запустила кампанію на платформі.

Ця зміна свідчить про зростаюче визнання канабісу як категорії здорового способу життя, і ми сподіваємося, що воно послужить каталізатором для інших платформ соціальних мереж, які наслідуватимуть їхній приклад", – каже Кейт Лінч із Curaleaf, найбільшої компанії з виробництва канабісу, що працює у США.

До слова, такі соціальні мережі, як Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються "політики заборони реклами канабісу", оскільки марихуана залишається незаконною на федеральному рівні, пише видання.

Twitter заявив, що дозволить компаніям рекламувати канабіс - фото 519995

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