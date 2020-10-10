Twitter вводить ще більше обмежень перед виборами в США

Перед президентськими виборами в США в соціальній мережі Twitter вводять ще більше обмежень, зокрема будуть видаляти повідомлення, що закликають втручатися у виборчий процес.

Нова ініціатива полягає в тому, щоб видаляти пости, які за допомогою насильства закликають втрутитися у виборчий процес і результати виборів.

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Нові обмеження також спрямовані на протидію поширенню дезінформації. З наступного тижня користувачі соцмережі будуть отримувати підказки, які будуть маркувати правдивість інформації перед її поширенням. Таким чином деякі твіти можуть позначатися як ті, що вводять в оману.

Відповідні обмеження планують додати до акаунтів політиків, кандидатів, кампаній і так званих "лідерів думок", які мають більше 100 000 фоловерів. Раніше президент США Дональд Трамп звинуватив соцмережу Twitter в тому, що вона "розкручує" негативний образ американського лідера.

Вибори у США

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