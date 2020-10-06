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Блогерка зі США обіцяє надсилати кожному свої голі фото, якщо він проголосує за Байдена

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Блогерка обіцяє голі фото за голос за Байдена - фото 1
Блогерка обіцяє голі фото за голос за Байдена

YouTube-блогерка Тана Монжо виклала у твіттері пост з обіцянкою надіслати відверті фото кожному, хто проголосує за Джо Байдена під час президентських виборів США. Зауважимо, що цей метод не новий, адже й раніше зірки мережі обіцяли голі світлини за голосування.

Дівчина вже отримала понад 10 тисяч повідомлень. І ми підозрюємо, що ця кількість з кожним днем лише зростає.

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"Мені подобається бачити так багато людей, які хочуть змін так само сильно, як і я. Вам не потрібна моя дупа, щоб знати, що правильно для Америки, тож ідіть голосувати!" – йдеться в пості-поясненні.

Свою кампанію Монжо назвала Booty for Biden ("Сідниці за Байдена").

Однак тепер у дівчини можуть бути проблеми з законом. По-перше, її заклик можуть трактувати як спробу купити голоси, що у США може обернутися тюремним строком до двох років. По-друге, у 16 штатах заборонено фотографувати бюлетені, тому згідно з їхніми законами дівчина закликає виборців зробити заборонену дію.

А ще ми залишимо кілька постів з її відвертими фото в мережі:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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