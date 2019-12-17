Twitter розміщує на білбордах дописи своїх користувачів: фотофакт

Студент університету Антанти Кенні Джонс розповів у своєму Twitter, що його публікацію з питанням про те, як потрапити на білборд, помістили на рекламний щит.

Джонс опублікував твіт в серпні 2019 року, коли він відзначав свій десятирічний ювілей перебування в соцмережі. Користувач дізнався про білборд після того, як представники Twitter написали йому в особисті повідомлення і відправили знімок. Він пообіцяв з'їздити і подивитися на рекламний щит особисто.

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Twitter put my tweet on a billboard in BUCKHEAD of all places!!!!! i can not wait to go physically see this for myself today! i’m literally about to cry. This has made being on Twitter for 10 Years so much more worth it pic.twitter.com/A8URlIesPs — Kenny Jones (@relientkenny) December 16, 2019

"Twitter помістив мій твіт на білборд в Бакхеді (район Атланти) з усіх можливих місць! Не можу дочекатися, поки не поїду і не подивлюся на це сам! Я буквально зараз заплачу. Це зробило моє десятирічне перебування у Twitter більш значущим", – розповів користувач соцмережі. Співробітник Twitter також зазначив, що твіт потрапив не тільки на білборди, а й на кекси.

Незабаром інші користувачі стали повідомляти про те, що їхні дописи теж виявилися рекламних щитах:

not a bad way to end the decade pic.twitter.com/WuEjTFfoqj — h0mberto (@h0mberto) December 16, 2019

twitter really put me on a billboard bruh lmao look where shitposting can take you pic.twitter.com/SJpEfmMop6 — rn (@baquelnxo) December 16, 2019

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