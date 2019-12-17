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Twitter розміщує на білбордах дописи своїх користувачів: фотофакт

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Twitter розміщує на білбордах дописи своїх користувачів: фотофакт - фото 1

Студент університету Антанти Кенні Джонс розповів у своєму Twitter, що його публікацію з питанням про те, як потрапити на білборд, помістили на рекламний щит.

Джонс опублікував твіт в серпні 2019 року, коли він відзначав свій десятирічний ювілей перебування в соцмережі. Користувач дізнався про білборд після того, як представники Twitter написали йому в особисті повідомлення і відправили знімок. Він пообіцяв з'їздити і подивитися на рекламний щит особисто.

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"Twitter помістив мій твіт на білборд в Бакхеді (район Атланти) з усіх можливих місць! Не можу дочекатися, поки не поїду і не подивлюся на це сам! Я буквально зараз заплачу. Це зробило моє десятирічне перебування у Twitter більш значущим", – розповів користувач соцмережі. Співробітник Twitter також зазначив, що твіт потрапив не тільки на білборди, а й на кекси.

Незабаром інші користувачі стали повідомляти про те, що їхні дописи теж виявилися рекламних щитах:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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