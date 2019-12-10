Twitter назвав найбільш обговорювані теми 2019 року

Соцмережа Twitter підвела у своєму блозі підсумки поточного року, виділивши найбільш обговорювані теми. Також були названі найпопулярніші політики, серіали та музиканти у 2019 році.

Найбільш обговорюваною новиною року стала пожежа в соборі Паризької Богоматері, на другому місці – початок ери Рейва, що настала 1 травня в Японії у зв'язку зі зміною імператора, на третьому місці опинилися масові протести у Венесуелі в січні нинішнього року. Також в десятку найбільш обговорюваних новин увійшли Brexit, тайфун Хагібіс, пожежі в Амазонії, протести в Гонконзі, кліматичні протести, теракт в новозеландському Крайстчерчі і передвиборні дебати демократів в США.

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Найбільш обговорюваними особистостями в цьому році стали лідер США Дональд Трамп, експрезидент Барак Обама і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Не відстають від них за популярністю американський політик Олександрія Окас-Кортес, президент Бразилії Жаір Болсонару і кандидати в президенти США Берні Сандерс і Джо Байден. Користувачам соцмережі також були цікаві політик Хіларі Клінтон і глава Франції Еммануель Макрон. На 10-му місці найбільш обговорюваних персон стоїть президент РФ Володимир Путін.

Серіал "Гра престолів" став найбільш обговорюваним серіалом 2019 року. Йому в потилицю дихають американські серіали "Дуже дивні справи" і "Сімпсони". Серед кінокартин найбільше обговорювали "Месники: Завершення".

Користувачі Twitter також активно обговорювали американських акторів Тома Холланда, Кріса Еванса та Зендаю. Найпопулярнішими в соцмережі музикантами виявилися південнокорейська група BTS, співачка Аріана Гранде і репер Дрейк.

Тим часом, Twitter не обійшов своєю увагою і повідомлення, які набрали максимальну кількість репостів. Найбільш популярною стала фотографія звичайного курячого яйця на білому тлі. Ця публікація, до речі, набрала рекордні майже 54 млн лайків в Instagram.

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