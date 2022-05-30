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війна Kalush

Шахраї використовують діпфейк Ілона Маска, щоб красти криптовалюту

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Маск буцімто рекламує нову криптовалюту - фото 1
Маск буцімто рекламує нову криптовалюту

На жаль, шахраї не мають вихідних. Так, минулого тижня мережею активно ширилося відео з Ілоном Маском. Точніше, з його діпфейком.

На ньому можна побачити, що мільярдер буцімто став гостем TED і дав інтерв'ю Крісу Андерсону. Зокрема він розповідав у ньому про свій новий проєкт. Мовиться про BitVex, який стосується криптовалюти. Про це розповідає видання Vice.

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У ролику, зробленому завдяки штучному інтелекту, Ілон Маск закликає вкладати гроші у його криптовалюту. Ба більше, він обіцяє, що упродовж перших трьох місяців можна буде щоденно отримувати прибуток у розмірі 30%. Сам же Кріс Андерсон підтверджує слова мільярдера.

Якщо ви досі не зрозуміли, то Маск тут не має жодного стосунку. Ролик створили шахраї за допомогою штучного інтелекту. Вони згенерували подібний голос, а також наклали сказане на відеоряд.

Ілон Маск уже відреагував на ролик. У коментарі під постом він написав: "Ой. Точно не я".

Водночас сайт фейкового проєкту продовжує свою роботу. Ба більше, там ідеться про те, що його буцімто підтримали засновник і директор Binance Чанпен Чжао, а також директор інвестиційної компанії Ark Invest Кет Вуд.

На щастя, цей діпфейк не надто сильно розтиражувався мережею. Та й вкладів у неї було небагато. Усього близько 1700 доларів США.

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