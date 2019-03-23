Twitter почав тестувати підтримку Live Photos

Компанія Apple вперше представила функцію Live Photos ще у 2015 році разом з iPhone 6S, але більшість соціальних мереж її не підтримували. Зараз ситуація змінюється в кращу сторону: схоже, що Twitter почав тестувати підтримку перегляду Live Photos.

Натяк на це виявив Метт Наварра, медіа-ентузіаст з The Next Web, у коді програми Twitter для iOS.

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Ймовірно, у користувачів Twitter на iOS незабаром з'явиться можливість завантажувати Live Photos без "танців з бубном", а потім переглядати їх одним довгим натисканням.

Щоб завантажити в Twitter "живе" фото зараз доводиться попередньо застосувати до нього ефект Loop або Bounce, файл "залити" у Twitter, після чого додаток соціальної мережі перетворює його в GIF.

Twitter testing a Live Photo to GIF feature for iOS ?



I assume meaning you can attach Live Photo’s on your iPhone to a tweet and it gets auto-converted to a GIF. pic.twitter.com/GcpfvJfZjO — Matt Navarra (@MattNavarra) 21 березня 2019 р.

Коли саме Twitter має намір ввести підтримку Live Photos – невідомо. Але, судячи з усього, це може статися зовсім скоро.

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