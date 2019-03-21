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Скоро охочі зможуть купити за шалені гроші Samsung Galaxy S10 5G
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Як повідомляють джерела, компанія Samsung планує розпочати продаж топової моделі Samsung Galaxy S10 5G. Відразу зазначимо, що охочим доведеться викласти чималеньку суму за смартфон.
Ключова особливість смартфона Galaxy S10 5G відтворена в його назві: пристрій підтримує роботу в мобільних мережах п'ятого покоління. За відповідну функціональність відповідає модем Snapdragon X50 5G.
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"Серцем" смартфона, традиційно, став процесор Snapdragon 855, який містить вісім ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,8 до 2,84 ГГц, а також графічний прискорювач Adreno 640. Оперативної пам'яті у гаджеті 8 ГБ.
Samsung Galaxy S10 5G отримав 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю 3040 х 1440 пікселів. За автономність відповідає акумулятор на 4500 мАг, що логічно, адже 5G споживатиме більше енергії.
На задній панелі смартфона встановлена основна камера, яка складається з чотирьох модулів. Вона об'єднує два 12-мегапіксельні сенсори, 16-мегапіксельний, а також датчик ToF. Подвійна фронтальна камера дозволяє записувати відео у роздільній здатності 4K.
Нагадаємо, що Galaxy S10 5G отримав 256 ГБ вбудованої пам'яті, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax та Bluetooth 5.0. Не обійшлося й без NFC, FM-тюнера та USB 3.1 Type-C. Працює смартфон на базі Android 9.0 (Pie) з надбудовою One UI.
Смартфон Samsung Galaxy S10 5G буде пропонуватися через онлайнові магазини й звичайні салони. Ціни очікуються на рівні 1300-1350 доларів США. Купити пристрій можна буде вже з 5 квітня!
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