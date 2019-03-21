Скоро охочі зможуть купити за шалені гроші Samsung Galaxy S10 5G

Як повідомляють джерела, компанія Samsung планує розпочати продаж топової моделі Samsung Galaxy S10 5G. Відразу зазначимо, що охочим доведеться викласти чималеньку суму за смартфон.

Ключова особливість смартфона Galaxy S10 5G відтворена в його назві: пристрій підтримує роботу в мобільних мережах п'ятого покоління. За відповідну функціональність відповідає модем Snapdragon X50 5G.

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"Серцем" смартфона, традиційно, став процесор Snapdragon 855, який містить вісім ядер Kryo 485 з тактовою частотою від 1,8 до 2,84 ГГц, а також графічний прискорювач Adreno 640. Оперативної пам'яті у гаджеті 8 ГБ.

Samsung Galaxy S10 5G отримав 6,7-дюймовий Super AMOLED-екран з роздільною здатністю 3040 х 1440 пікселів. За автономність відповідає акумулятор на 4500 мАг, що логічно, адже 5G споживатиме більше енергії.

На задній панелі смартфона встановлена основна камера, яка складається з чотирьох модулів. Вона об'єднує два 12-мегапіксельні сенсори, 16-мегапіксельний, а також датчик ToF. Подвійна фронтальна камера дозволяє записувати відео у роздільній здатності 4K.

Galaxy S10 5G обійдеться у чималу копієчку

Нагадаємо, що Galaxy S10 5G отримав 256 ГБ вбудованої пам'яті, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax та Bluetooth 5.0. Не обійшлося й без NFC, FM-тюнера та USB 3.1 Type-C. Працює смартфон на базі Android 9.0 (Pie) з надбудовою One UI.

Смартфон Samsung Galaxy S10 5G буде пропонуватися через онлайнові магазини й звичайні салони. Ціни очікуються на рівні 1300-1350 доларів США. Купити пристрій можна буде вже з 5 квітня!

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