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Що дивились українці на YouTube в 2019 році: рейтинг найпопулярніших відео
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Компанія Google представила традиційний YouTube Rewind 2019 – рейтинг найпопулярніших відео року. Ми дізнались, які ж ролики дивились в Україні.
У десятку найпопулярніших музичних відео 2019 року потрапили лише два українськомовні кліпи. Найбільше ж переглядів в Україні зібрав трек Артура Пирожкова "Зацепила".
ТОП 10 музичних відео в Україні 2019
1. Артур Пирожков – Зацепила
2. Артур Пирожков – Алкоголичка
3. Время и Стекло – Дим
4. Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс
5. NK – Попа, как у Ким
6. RASA – Пчеловод
7. GAYAZOV$ BROTHER$ – До встречи на танцполе
8. Billie Eilish – bad guy
9. Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЄНА
10. Тима Белорусских – Витаминка
А от найпопулярнішим відео 2019 року на YouTube серед українців стала пародія на хіт "Плакала" від популярного каналу "Чоткий Паца". Судячи із рейтингу, найчастіше користувачі дивляться комедійний і дитячий контент, а також телесеріали і шоу.
ТОП 10 найпопулярніших відео в Україні в 2019
1. KAZKA – Плакала (пародія)
2. Фіксики: нові серії – Маскарад
3. Я, Ти, Він, Вона – романтична комедія
4. Жигуль – пародія на пісню Молния
5. Маша і Ведмідь – Ура! Скоро канікули!
6. Бокс Олександр Усик – Чазз Візерспун
7. Чинилы и большой секрет
8. Слуга Народу 3. Вибір – 1 серія
9. Колыма – родина нашего страха (Дудь)
10. Холостяк 9 – Випуск 1 від 08.03.2019
Слухайте також: ТОП 100 найпопулярніших пісень року в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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