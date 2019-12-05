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Що дивились українці на YouTube в 2019 році: рейтинг найпопулярніших відео

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Рейтинг відео на YouTube - фото 1
Рейтинг відео на YouTube / gettyimages

Компанія Google представила традиційний YouTube Rewind 2019 – рейтинг найпопулярніших відео року. Ми дізнались, які ж ролики дивились в Україні.

У десятку найпопулярніших музичних відео 2019 року потрапили лише два українськомовні кліпи. Найбільше ж переглядів в Україні зібрав трек Артура Пирожкова "Зацепила".

ТОП 10 музичних відео в Україні 2019

1. Артур Пирожков – Зацепила

2. Артур Пирожков – Алкоголичка

3. Время и Стекло – Дим

4. Artik & Asti feat. Артем Качер – Грустный дэнс

5. NK – Попа, как у Ким

6. RASA – Пчеловод

7. GAYAZOV$ BROTHER$ – До встречи на танцполе

8. Billie Eilish – bad guy

9. Jerry Heil – #ОХРАНА_ОТМЄНА

10. Тима Белорусских – Витаминка

А от найпопулярнішим відео 2019 року на YouTube серед українців стала пародія на хіт "Плакала" від популярного каналу "Чоткий Паца". Судячи із рейтингу, найчастіше користувачі дивляться комедійний і дитячий контент, а також телесеріали і шоу.

ТОП 10 найпопулярніших відео в Україні в 2019

1. KAZKA – Плакала (пародія)

2. Фіксики: нові серії – Маскарад

3. Я, Ти, Він, Вона – романтична комедія

4. Жигуль – пародія на пісню Молния

5. Маша і Ведмідь – Ура! Скоро канікули!

6. Бокс Олександр Усик – Чазз Візерспун

7. Чинилы и большой секрет

8. Слуга Народу 3. Вибір – 1 серія

9. Колыма – родина нашего страха (Дудь)

10. Холостяк 9 – Випуск 1 від 08.03.2019

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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