Twitter хоче видалити акаунти тих, хто давно не заходив у мережу

Соціальна мережа Twitter має намір в грудні видалити неактивні акаунти і звільнити нікнейми користувачів.

Уточнюється, що всі власники неактивних облікових записів отримують електронні листи з попередженням про необхідність увійти в систему до 11 грудня, щоб зберегти свій акаунт.

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Таким чином Twitter збирається залучити людей до користування соцмережею, якщо вони в ній зареєструвалися. У компанії відзначили, що облікові записі не видалять за один день – цей процес може розтягнутися на багато місяців, тому важко сказати, коли звільняться нікнейми.

Видалення акаунтів торкнеться тих, хто закинув свій Twitter. За даними представника компанії, наразі у них немає можливості увічнити чиюсь обліковий запис після смерті, але команда обмірковує, як це зробити в майбутньому.

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