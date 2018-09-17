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Твої зелені очі: як кіт підкорює Reddit

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Цей кіт підкорив мережу - фото 1
Цей кіт підкорив мережу

У мережі не можуть відвести погляд від кота, у якого звужуються та розширюються зіниці. Це можна дивитись вічно!

На платформі Reddit користувач з ніком ImaginingDragon поділився захопливим відео з котом, яке стрімко піднялось у топи мережі. Всього за 9 годин допис побачили більш як 29 тис. осіб. А все тому, що на короткому відео можна побачити мордочку пухнастика, у якого розширюються та звужуються зіниці. Користувачі у коментарях почали ділитись своїми спостереженнями за домашніми улюбленцями, а дехто зізнався, що ніколи не звертав увагу на те, як у котів розширюються зіниці.

І ще: Незабутній погляд: ведмідь на весільних фото став хітом мережі

Hiccup pupil dilations. from r/Eyebleach

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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