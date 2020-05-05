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Твори про маму для учнів: гарні тексти-розповіді про найдорожчу людину
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Твір про маму – найтепліша творча робота учнів. Зазвичай, твори про маму пишуть учні 2-5 класів. Ми підготували для вас декілька взірців творів на тему "Моя мама".
Твір про маму – це міркування про роль матері в житті кожної людини та висловлення вдячності саме своїй неньці, адже вона найближча і найрідніша людина протягом усього нашого життя. Цей матеріал допоможе вам написати твір про маму на українській мові.
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Моя мама
Мама – перше слово в житті практично кожної людини. Скільки складено пісень, що оспівують материнську любов! Скільки є фільмів, мультфільмів, картин і п'єс про стосунки матері та дитини! Образ матері настільки міцно влився у культуру, що складно викреслити його звідти.
Головне та одне з найкращих якостей всіх мам на планеті – мама завжди пробачить. І неважливо, розбив ти вазу, або пішов з дому. Мама завжди прийме тебе таким, який ти є і захистить від негараздів навколишнього світу.
Коли я був маленьким і ходив в дитячий садок, я дуже пишався своєю мамою. Одного разу я навіть з найкращим другом посварився. Він говорив, що його мама краще, ніж моя. Я думаю, для всіх мами – найкращі!
Мама – найдорожча в світі
Мама – це, безумовно, найдорожча людина, яка народила мене, виховує і взагалі життя своє присвятила дітям. Мама повністю віддає мені свою любов. Я відчуваю її щоденну присутність.
Як будь-яка мати, вона намагається мене вберегти, застерегти й допомогти в будь-якій ситуації. Яка б я неслухняна не була, я все одно залишаюся для неї донечкою, найріднішої та тільки її. Що б я не зробила, вона все одно зрозуміє і підтримає.
Поки наші батьки живі, ми можемо бути впевнені, що нас люблять. Коли їх не стане, то ми можемо бути впевнені, що у нас з'явився новий Ангел Хранитель, який вже точно нас в образу не дасть. Життя занадто стрімко протікає, і ми не встигаємо висловлювати свої почуття і говорити "спасибі" найближчим.
Не пропустіть потрібний момент, знайдіть час на важливі слова, щоб потім не було запізно. Не завжди є вільний час, але він повинен знайтися для того, що б сказати елементарне: "Мама, я люблю тебе! Як ти?" Ми часом забуваємо про це, але якими важливими часом бувають кілька простих фраз!
Твір про маму
Я точно знаю, що моя мама – найкраща! Я її дуже люблю! Вона завжди добра і піклується не тільки про мене, але й про усю нашу сім'ю! Вона завжди мене заспокоїть і зайвого нікому не розповість. Вона мене дуже любить, і я її дуже сильно люблю!
Мамочка завжди мене підтримає. Вона любить мене таким, який я є. Мама завжди допомагає мені з уроками, грає зі мною, піклується про мене, лікує мене. У моєї мами дуже добрий характер, одного разу, коли я захворів, тато і мама мене лікували. Вона допомогла мені пережити дуже погану хворобу. Я дуже люблю маму і ми з татом говоримо їй: "Спасибі!" Мама мене гладить й мені завжди стає краще від цього. Ще вона готує смачну їжу!
Я думаю, якби мами не було в домі, то там був би просто бардак! Дякую мамі за турботу, за щастя, за милосердя, і за любов!
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