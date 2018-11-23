Творець Siri розповів, як нарешті отримати користь від голосового помічника

Голосовий помічник Siri ризикує ніколи не розкрити увесь свій потенціал, так і не ставши популярним серед користувачів. Врятувати асистента може сама компанія Apple, якщо вона нарешті допустить до розвитку проекту сторонніх розробників.

Принаймні, так уважає засновник стартапів SIRI та Viv Labs Даг Кіттлаус. За словами підприємця, політика закритості, яка лежить в основі майже усіх продуктів Apple, – шлях у нікуди, що позбавляє їх левової частки функцій.

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На жаль, голосові помічники сьогодні використовуються в основному для виконання лише найбільш примітивних завдань: активація ліхтарика, установка будильника, набір телефонного номера або відправлення повідомлення, констатує Кіттлаус. На його думку, цей перелік міг би бути значно ширшим, якби у Купертіно зрозуміли, що ідей, які генерують її співробітники, недостатньо для повноцінного розвитку Siri.

Siri могла б уміти значно більше, якби не Apple / iApplenews

"Згадайте 2007 рік. Коли був представлений перший iPhone, на ньому було встановлено близько 9 додатків на зразок "Погоди" і "Акцій". Дев'ять місяців потому вони представили App Store, завдяки якому користувачі отримали доступ до мільйонів і мільйонів додатків, що змінив світ. Ми хочемо, щоб те ж саме відбулося з помічниками", – провів паралель Кіттлаус.

Для прикладу Кіттлаус назвав голосового асистента від Samsung, до створення якого він також доклав руку. За його словами, перед розробниками спочатку стояло завдання запустити Bixby як відкриту платформу. Для цього, пояснив підприємець, був створений особливий набір інструментів, який дозволяє незалежним розробникам редагувати Bixby майже так само просто, як Вікіпедію, розширюючи його функціональні можливості.

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