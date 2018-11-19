Глава Apple заявив, що став рідше користуватися своїм iPhone

Глава корпорації Apple Тім Кук зізнався, що став рідше користуватися смартфоном iPhone.

Він заявив, що раніше занадто часто використовував смартфон, але тепер став використовувати його рідше. "Кількість випадків, коли я дістаю свій пристрій, зменшується", – зауважив глава Apple. Кук обмежив кількість повідомлень, які приходили на його гаджет, завдяки чому час користування скоротився.

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Тім Кук став рідше користуватися iPhone

Згідно з даними Fox News, середній користувач перевіряє новини на смартфоні кожні 12 хвилин. Дослідження Ofcom підрахувало, що 78% британців не уявляють свого життя без телефону. Зазвичай старше покоління проводить онлайн 2 години 28 хвилин у день, а серед 18-24-річних час користування інтернетом досягає 3 годин 14 хвилин.

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