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Глава Apple заявив, що став рідше користуватися своїм iPhone

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Тім Кук - фото 1
Тім Кук / neiphone

Глава корпорації Apple Тім Кук зізнався, що став рідше користуватися смартфоном iPhone.

Він заявив, що раніше занадто часто використовував смартфон, але тепер став використовувати його рідше. "Кількість випадків, коли я дістаю свій пристрій, зменшується", – зауважив глава Apple. Кук обмежив кількість повідомлень, які приходили на його гаджет, завдяки чому час користування скоротився.

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Тім Кук став рідше користуватися iPhone - фото 289611
Тім Кук став рідше користуватися iPhone

Згідно з даними Fox News, середній користувач перевіряє новини на смартфоні кожні 12 хвилин. Дослідження Ofcom підрахувало, що 78% британців не уявляють свого життя без телефону. Зазвичай старше покоління проводить онлайн 2 години 28 хвилин у день, а серед 18-24-річних час користування інтернетом досягає 3 годин 14 хвилин.

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Джерело: axios
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