Apple скоротить виробництво всіх iPhone 2018 року

Інформаційне агентство Reuters, посилаючись на дані отримані від Wall Street Journal, повідомило, що виробник iPhone – корпорація Apple – скоротила виробничі замовлення в останні тижні для всіх трьох моделей смартфонів, представлених у вересні цього року.

Згідно з документами, попит на нові iPhone виявився нижчим, ніж передбачалося.

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Рішення Apple випустити відразу три моделі смартфонів також призвело до ускладнень при прогнозуванні кількості необхідних компонентів і пристроїв. Це й стало причиною надмірної кількості гаджетів на складах, які не встигають спустошуватися. Не варто забувати й про те, що багатьох покупців збентежила нова політика ціноутворення на смартфони Apple.

Компанія Apple може зупинити випуск нових iPhone / Apple

Кілька тижнів тому Apple також вразила інвесторів, прогнозуючи більш низькі продажі на період різдвяних свят, ніж очікувалося. Цей факт сильно схвилював постачальників компонентів, адже це відбилося і на їх прибутку.

Поки Apple офіційно не прокоментувала ситуацію.

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