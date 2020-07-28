Творець оригінальної гри Mafia розкритикував її ремейк

Минулого тижня розробники з Hangar 13 нарешті показали публіці геймплей Mafia: Definitive Edition – ремейка легендарної гангстерської драми 2002 року. У цілому геймери прихильно прийняли побачене. А ось Даніелю Ваврі, творцеві оригіналу, демонстрація зовсім не сподобалась. І ось чому.

На своїй сторінці в Facebook геймдизайнер вибухнув цілою саркастичною тирадою, в якій нещадно пройшовся по присутніх у ремейку ігрових умовностях, спрощеній фізиці автомобілів, перестрілках і навіть зовнішності акторів.

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"Головне, що тепер у грі є діжки, що вибухають! Червоні, зрозуміло. А ще в наявності крута система укриттів, фізична модель у дусі Grand Theft Auto V і в п'ять разів більше ворогів. Гра стала кращою з усіх боків! Шкода, що я свого часу не зміг таке провернути. Що не додумався до діжок, що вибухають. Замість цього ми були зайняті створенням фізичної моделі, яка всіх дратувала. Можна було краще", – написав Даніель Вавра.

Також творець оригінальної Mafia запостив скріншот однієї з кат-сцен ремейка, де обличчя Полі, найкращого друга головного героя, було розфарбоване у зелений колір. Вавра дуже насмішило, що персонаж тепер виглядає "як Халк, Шрек або жаба".

Пізніше геймдизайнер усвідомив, що своїми словами міг образити колишніх колег і актора, який "позичив" Полі свою реальну зовнішність – і поспішив видалити повідомлення. Але що примітно, шпильки Ваври, за визнанням співробітників Hangar 13, анітрохи їх не зачепили. Навпаки, розробники Definitive Edition сприйняли їх як комплімент. Адже якщо батька легендарної гри збентежили лише такі дрібниці, отже, продуктом можна пишатися. Треба визнати, гідну відповідь.

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