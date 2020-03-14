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Три нові, цікаві гри у Steam, які не варто пропускати

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The Longing - фото 1
The Longing / itc

Зібрали три найкращі нові гри, які варті вашої уваги. Вихід ігор запланований найближчим часом.

  • The Longing
  • Реліз: 6 березня
  • Розробник: Studio Seufz
  • Ціна: $14.99
  • Yes, Your Grace
  • Реліз: 7 березня
  • Розробник: Brave at Night
  • Ціна: $19.99
  • Ultimate Admiral: Age of Sail
  • Реліз: 4 березня
  • Розробник: Game-Labs
  • Ціна: $39.99

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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