Творець Android натякнув на вихід Essential Phone 2

З моменту анонсу Essential Phone пройшло вже два роки – виробництво смартфона було зупинено, а розробка другої ревізії пристрою виявилася під питанням. Прояснити ситуацію вирішив творець операційної системи Android Енді Рубін, який несподівано натякнув на швидкий анонс новинки.

Глава компанії відповів на твіт одного з користувачів, котрий цікавився датою виходу нової версії Essential Phone.

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За його словами, найближчим часом буде зроблено оголошення – потрібно лише трохи почекати. І хоча він не надав додаткової інформації про можливий анонс, мова, імовірно, йде про появу нового смартфона, чутки про розробку якого вже з'являлися в мережі раніше.

Специфікації неанонсованого гаджета, як і раніше, не оголошені. Згідно з ранніми витоками, новинка отримає безрамковий дисплей з вигнутими краями, поліпшену, в порівнянні з оригіналом, основну камеру і фронталку на висувному механізмі.

Точна дата анонсу, детальні технічні характеристики та передбачувана ціна пристрою невідомі.

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