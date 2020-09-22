Творців фільму Темні часи про Вінстона Черчилля звинуватили у плагіаті

На творців "Темних часів" подали до суду за плагіат

Сценарист Бен Каплан подав до суду на творців біографічної стрічки "Темні часи", присвяченої Вінстону Черчиллю. Сам фільм вийшов у прокат восени 2017 року, але судитися з його авторами чоловік чомусь вирішив лише зараз. Розберімося, у чому суть претензії.

Як повідомляє Deadline з посиланням на 20-сторінковий позов, Каплан відправляв свій сценарій фільму про Черчілля у кілька голлівудських студій з 2013 по 2014 роки. Його ідеєю не зацікавилися, а через кілька років зняли фільм, в якому сценарист виявив запозичені з його твори сюжетні ходи.

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Каплан вимагає судової заборони на розповсюдження фільму, а також відшкодування збитків – коштів, які міг би заробити сценарист, якби його ідею не вкрали. У позові зазначаються імена виконавця головної ролі Гері Олдмана, його менеджера й агента, а також компанії NBCUniversal Media, Working Title Film Group і Focus Features.

Цікавий нюанс: до автора сценарію "Темних часів" Ентоні Маккартена у Каплана претензій немає.

Дія фільму "Темні часи" розгортається навесні 1940 року, коли фашистські війська захоплюють одну європейську країну за іншою. Новому прем'єр-міністру Великої Британії Вінстону Черчиллю доводиться робити складний вибір: підписати угоду з Гітлером або вступити у війну.

Стрічка постановника Джо Райта заробила у прокаті близько 150 мільйонів доларів. "Темні часи" номінували на шість премій "Оскар". У двох категоріях – "Краща чоловіча роль" і "Кращий грим і зачіски" – фільм здобув перемогу.

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