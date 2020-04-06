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Творці відомого ситкому Офіс знімуть новий серіал про віддалену роботу

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Офіс - фото 1
Офіс / consequenceofsound

Продюсери популярного серіалу "Офіс" Бен Сілверман і Пол Ліберштейн оголосили про розробку нового комедійного шоу. Серіал розповість про будні співробітників, які змушені працювати у віддаленому режимі. Ідея прийшла їм у зв'язку з карантином, через який працівники офісів тепер працюють з дому.

Центральною ідеєю серіалу стала робота співробітників невеликого підприємства в умовах віддаленого режиму. Головним героєм телешоу стане бос компанії, який намагається підвищити продуктивність підлеглих, закликаючи їх підтримувати один з одним онлайн-зв'язок протягом усього робочого дня.

І ще: Канал HBO дав безкоштовний доступ до деяких фільмів і серіалів

via GIPHY

"Багато хто з нас щодня підключаються до конференцій в Zoom – по роботі і не тільки. Зараз у нас нова ситуація, і ми самі шукаємо способи залишатися на зв'язку і бути продуктивними як на роботі, так і в домашніх справах", – каже Сілверман.

Про дату виходу проєкту Бена Сілвермана і Пола Ліберштейна поки нічого не відомо.

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Джерело: deadline
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