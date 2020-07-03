Творці Світу Дикого Заходу знімуть для Amazon серіал за мотивами легендарної гри Fallout

Amazon Studios і Bethesda Softworks анонсували зйомки серіалу з за мотивами популярної серії комп'ютерних ігор Fallout. Над проєктом працюватиме Kilter Fims Джонатана Нолана і Лізи Джой – творців "Світу Дикого Заходу".

Джонатан Нолан і Ліза Джой розповіли, що добре знайомі з сюжетом серії: "Кожна глава цієї шалено оригінальної історії коштувала нам незліченних годин, які ми могли б провести з сім'єю і друзями".

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На сторінці Fallout у Twitter був опублікований тизер майбутнього серіалу:

Директор Bethesda Тодд Говард повідомив, що кілька років хотів випустити екранізацію гри Fallout: "Останні десять років ми шукали способи вивести Fallout на екран. З того моменту, як я заговорив з Джонатаном і Лізою кілька років тому, я зрозумів, що саме вони і команда Kilter Films можуть зробити це правильно".

Fallout – серія постапокаліптичних ігор, перша з яких вийшла у 1997 році. Всього випущено чотири частини гри, не рахуючи спін-оффів. Події в Fallout відбуваються в США через десятиліття після атомної війни.

Fallout 4 – дивіться трейлер останньої частини постапокаліптичної гри:

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