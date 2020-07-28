Творці серіалу Зухвалі і Красиві розповіли цікаву деталь про інтимні сцени в новому сезоні

У зйомках секс-сцен нових епізодів "Зухвалих і Красивих" головні ролі віддали манекенам. Таке рішення прийняли творці серіалу, щоб не порушувати правила соціального дистанціювання через пандемію коронавірусу.

Виконавчий продюсер Бредлі Белл розповів, що спочатку хотіли зовсім відмовитися від інтимних моментів, але рейтинги мильної опери про любов і сімейні стосунки закономірно почали падати. Тоді замість людей вирішили використовувати манекени в зйомках лікарняних і секс-сцен. Щоб глядач не помітив підміну, їх знімають з великої відстані.

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За словами Белла, актори спочатку скептично поставилися до такої витівки і не хотіли грати у парі з манекенами. А ось творцям інших серіалів вона припала до душі. Щось подібне використовувати у роботі планують шоуранер "Рівердейлу", "Сексу у іншому місті Покоління Q" і "Династії". Кінематографісти також розглядають варіанти з використанням графіки.

Серіал "Зухвалі і Красиві" йде на каналі CBS ще з 1987 року. Його знімальна група однією з перших повернулася до роботи після послаблення карантинних обмежень.

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