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Корона у відпустці: стало відомо, коли глядачі побачать 5 сезон улюбленого серіалу

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5 сезон "Корони" покажуть у 2022 році - фото 1
5 сезон "Корони" покажуть у 2022 році

Серіал "Корона" бере перерву та призупиняє виробництво до червня 2021 року. Про це повідомляє видання Deadline. Ця інформація свідчить про те, що 5 сезон проєкту слід очікувати не раніше 2022 року.

У звіті, на який посилається Deadline, зазначено, що пауза у виробництві не пов'язана з пандемією і була передбачена у графіку зйомок ще до коронавірусу.

Це цікаво: Хеллстром: трейлер нового серіалу за коміксами Marvel

На щастя, зйомки нового 4 сезону закінчилися саме незадовго до карантину, і він вийде на Netflix ближче до кінця року. Королеву Єлизавету Другу буде грати Олівія Колман (як і в 3 сезоні), також з'явиться Джилліан Андерсон у ролі прем'єр-міністра Великобританії Маргарет Тетчер. Як повідомлялося раніше, принцесу Діану зіграє Емма Коррін.

Що стосується відкладеного 5 сезону, то там Олівію Колман замінить актриса Імельда Стонтон. Роль принцеси Маргарет, молодшої сестри королеви Великобританії, дісталася актрисі Леслі Менвілл.

Якщо ви ще не почали дивитися серіал "Корона", то ми залишаємо вам трейлер, який цілком може надихнути вас на це:

Планується, що 6 сезон стане фінальним. До його зйомок, найімовірніше, приступлять уже у 2022 році.

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