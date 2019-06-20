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Чорнобиль: де в Києві знімали сцени вражаючого серіалу

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HBO зняла серіал про Чорнобиль - фото 1
HBO зняла серіал про Чорнобиль

Серіал Чорнобиль від HBO знову прикував увагу всього світу до аварії на ЧАЕС. Після виходу стрічки до України з'їжджаються туристи, аби на власні очі побачити реальні локації з серіалу. Однак деякі місця розташовані не в зоні відчуження, а просто в Києві.

Зйомки серіалу Чорнобиль проходили в Литві, але близько 30% всіх сцен було знято в Києві. Деякі будівлі після постпродакшну й не впізнати, однак чимало місць добре відомі жителям столиці.

Тут більше: Дивитись онлайн серіал Чорнобиль

Дивіться на порівняння серіальних та реальних локацій!

Москву в серіалі зобразили панорамою вулиці Богдана Хмельницького:

Кадр з Чорнобиля - фото 335534
Кадр з Чорнобиля
Вулиця Хмельницького в Києві - фото 335535
Вулиця Хмельницького в Києві

Бібліотеку Ломоносова грала 27-поверхова бібліотека Вернадського:

Кадр з серіалу - фото 335537
Кадр з серіалу
Бібліотека Вернандського - фото 335538
Бібліотека Вернандського

Будівля ЦК Білорусі – один з корпусів Київського університету імені Шевченка:

Кадр з Чорнобиля - фото 335541
Кадр з Чорнобиля
Навчальний корпус КНУ Шевченка - фото 335540
Навчальний корпус КНУ Шевченка

Прип'ятську медчастину зіграв Інститут гідробіології на Оболоні:

Кадр з серіалу - фото 335542
Кадр з серіалу
Інститут гідробіології НАН України - фото 335544
Інститут гідробіології НАН України
Кадр з нічного готелю в Прип'яті зробили на основі корпусу КПІ:
Готель у серіалі - фото 335546
Готель у серіалі
Київський політехнічний інститут - фото 335545
Київський політехнічний інститут

А от Поділ зіграв сам себе:

Скрін з Чорнобиля - фото 335547
Скрін з Чорнобиля
Поділ - фото 335548
Поділ

Читайте також: Фотопорівняння акторів серіалу Чорнобиль з їхніми реальними прототипами

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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