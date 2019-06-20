Чорнобиль: де в Києві знімали сцени вражаючого серіалу

Серіал Чорнобиль від HBO знову прикував увагу всього світу до аварії на ЧАЕС. Після виходу стрічки до України з'їжджаються туристи, аби на власні очі побачити реальні локації з серіалу. Однак деякі місця розташовані не в зоні відчуження, а просто в Києві.

Зйомки серіалу Чорнобиль проходили в Литві, але близько 30% всіх сцен було знято в Києві. Деякі будівлі після постпродакшну й не впізнати, однак чимало місць добре відомі жителям столиці.

Тут більше: Дивитись онлайн серіал Чорнобиль

Дивіться на порівняння серіальних та реальних локацій!

Москву в серіалі зобразили панорамою вулиці Богдана Хмельницького:

Кадр з Чорнобиля

Вулиця Хмельницького в Києві

Бібліотеку Ломоносова грала 27-поверхова бібліотека Вернадського:

Кадр з серіалу

Бібліотека Вернандського

Будівля ЦК Білорусі – один з корпусів Київського університету імені Шевченка:

Кадр з Чорнобиля

Навчальний корпус КНУ Шевченка

Прип'ятську медчастину зіграв Інститут гідробіології на Оболоні:

Кадр з серіалу

Інститут гідробіології НАН України

Кадр з нічного готелю в Прип'яті зробили на основі корпусу КПІ:

Готель у серіалі

Київський політехнічний інститут

А от Поділ зіграв сам себе:

Скрін з Чорнобиля

Поділ

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