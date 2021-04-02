Творці Ріка і Морті показали кумедну заставку мультсеріалу до 1 квітня: відео

З нагоди 1 квітня Adult Swim випустив спеціальну заставку "Ріка та Морті". У ній головні герої мультсеріалу, винахідник Рік Санчес і його онук Морті Сміт, постають в образі малюків.

Дивіться кумедну заставку "Рікі і Морті" на Радіо МАКСИМУМ.

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"Ласкаво просимо у мультивсесвіт для будь-якого віку!", – йдеться в інстаграмі шоу.

Хоча в ролику немає, наприклад, крові та присутня мила музика, його складно назвати дитячим. І все тому, що не вдалося уникнути жорстких сцен.

Раніше Adult Swim оголосив дату прем'єри п'ятого сезону "Ріка і Морті" – вона запланована на 20 червня. У листопаді 2020 року один з творців проєкту Ден Хармон повідомив про роботу над сьомим сезоном.

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