Творці Орла і решки розлучилися після 20 років шлюбу

41-річна українська продюсерка Олена Синельникова, яка разом зі своїм чоловіком Євгеном створила популярне тревел-шоу Орел і решка, повідомила про те, що вони розлучилися. Цією новиною Олена поділилася в програмі Життя відомих людей (ЖВЛ).

Жінка в інтерв'ю на ютуб-каналі ЖВЛ зазначила, що вони з екскоханим розійшлися, тому що їхні стосунки вичерпали себе. Олена та Євген прожили разом 20 років і виховують сина Олексія, якому цього місяця виповниться 9 років.

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"Ми розійшлися. Але нам потрібно було народити Льошу. Для цього ми зустрілися, я так розумію. На Решці, в основному, всі розлучаються. Хто в тривалих стосунках – всі розлучаються", – розповіла в програмі продюсер. Але Олена не впадає у відчай, вона знову хоче закохатися, вийти заміж і побудувати сім'ю. Жінка шукає партнера і в бізнесі, тому що хоче відкрити справу, пов'язану з туристичною галуззю.

Відомо, що Синельникові познайомилися ще в університетські роки. Євген був молодший за кохану на два роки. Коли йому було 18 років, він зробив їй пропозицію руки і серця. Молода пара завжди мріяла подорожувати, але грошей не було, тому вони заробляли на кооперативах і весіллях. Одного разу дружина Алана Бадоєва, з яким Олена здружилася в університеті, сказала, що її знайома Нателла Крапівіна хоче створити проєкт для телебачення і в нього можна інвестувати. Возлюблені придумали п'ять ідей тревел-шоу і продюсер схвалила варіант, який тоді ще називався "Багатій і бідняк".

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