Адель офіційно розлучилася зі своїм чоловіком і пообіцяла не співати про ці стосунки

Британська співачка Адель, яка оголосила у 2019 році про розрив відносин з чоловіком Саймоном Конекі, офіційно розлучилася. При цьому вона пообіцяла ніколи більше не виконувати пісень про розставання.

За даними британських ЗМІ, колишня пара вирішила всі питання щодо поділу майна в 140 мільйонів фунтів стерлінгів і тепер офіційно розлучена.

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За словами джерела з-поміж знайомих співачки, експодружжя уклали домовленість про те, що не розповідатиме про їхні стосунки в пресі і у своїх піснях. "Вони переживають за спільного сина Анджело, тому Адель вирішила навіть не співати про відносини з колишнім чоловіком. Це знак поваги з її боку", – зазначило джерело. При цьому, додавши, що любовні переживання завжди були джерелом натхнення виконавиці.

Нагадаємо, у 2011 році Адель почала зустрічатися з Саймоном. 19 жовтня 2012 року у пари народився син – Анджело Джеймс Конекі. Побралися вони на закритій церемонії в своєму особняку в Лос-Анджелесі в березні 2017 року. На початку 2019 року подружжя заявили про розставання і почали шлюборозлучний процес.

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