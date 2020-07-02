Творці оголосили про перезапуск популярного мультсеріалу Бівіс і Батхед

Телеканал Comedy Central оголосив про перезапуск мультсеріалу "Бівіс і Батхед". Очікується, що випустять два сезони серіалу, спін-оффи і спеціальні епізоди.

Над новим проєктом працюватиме творець оригінального телешоу Майк Джадж.

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Як і раніше, він відповідатиме за сценарій і виробництво серіалу, а також озвучить голоси двох головних персонажів.

Здається, настав час знову подуріти, – сказав Джадж, коментуючи перезапуск шоу.

Коли вийдуть нові сезони серіалу, поки невідомо.

"Бівіс і Батхед" – мультсеріал для дорослих про двох американських підлітків. З'явився він ще у 1992 році. Тоді це був короткометражний фільм, а вже через рік він став серіалом. У 1993-1997 роках вийшло сім сезонів шоу. У 2011 році показали восьмий сезон серіалу, причому головні герої так і залишилися підлітками. Чи подорослішають Бівіс і Батхед в нових сезонах, поки теж невідомо.

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