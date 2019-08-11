Творці Гри престолів тепер працюють на Netflix за шалені гроші

Творці шалено популярного серіалу "Гра престолів" на каналі HBO переметнулися на бік конкурентів. Як пише The Variety, Девід Беніофф і Деніел Бретт Вайс підписали багаторічний контракт з Netflix.

За умовами угоди, вони повинні будуть створювати для американського стрімінгового сервісу ексклюзивні фільми і ТБ-шоу. За даними The Verge, сума контракту складе $ 200 млн.

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У нас був прекрасний шлях з HBO, який тривав понад десять років, і ми вдячні за те, що нам тут надали можливість відчувати себе як вдома, – подякували колишнім партнерам кінопродюсери.

David Benioff and D.B. Weiss have signed an overall deal to develop new films and series for Netflix pic.twitter.com/57gLQOSTLE — See What's Next (@seewhatsnext) August 7, 2019

Також вони прокоментували угоду: "Ми багато годин розмовляли з Сінді Холланд і Пітером Фрідлендером, а також з Тедом Сарандосом і Скоттом Стубер [всі четверо входять в керівництво Netflix]. Ми згадували одні і ті ж кадри з фільмів 1980-х, любимо одні і ті ж книги, і ми раді, що у нас з'явилися нові можливості для роботи. Netflix створили щось вражаюче та безпрецедентне, і ми раді, що нас запросили приєднатися".

Раніше повідомлялося, що канал HBO запустив у роботу кілька приквелів і спін-оффів "Ігри престолів".

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