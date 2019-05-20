Творці Гри престолів пустять з молотка Залізний трон

Легендарний Залізний трон, за який відчайдушно боролися герої культового серіалу "Гра престолів", продадуть на аукціоні.

Передбачається, що торги відбудуться 27 червня 2019 року. Більш детальну інформацію пообіцяли розмістити незабаром на сайті Profiles In History.

І ще: Гра престолів 8: хто помер у фінальному сезоні

"Скільки ненависті і кровопролиття можна було б уникнути, якби герої "Гри престолів" знали, що Залізний трон можна просто купити на аукціоні", – відзначили в ЗМІ.

Залізний трон продадуть на аукціоні

Варто згадати, що Залізний трон, згідно з ідеєю Джорджа Мартіна, викуваний з мечів переможених ворогів на замовлення короля Ейгона Завойовника. За легендою, він повинен бути дуже незручним і небезпечним, оскільки королі, що сидять на ньому, легко можуть поранитися вістрями мечів.

Читайте також: Гра престолів 8: петицію проти серіалу підписали мільйон осіб