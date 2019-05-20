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Гра престолів Володимир Зеленський ЗНО

Творці Гри престолів пустять з молотка Залізний трон

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Залізний трон - фото 1
Залізний трон / sputniknews

Легендарний Залізний трон, за який відчайдушно боролися герої культового серіалу "Гра престолів", продадуть на аукціоні.

Передбачається, що торги відбудуться 27 червня 2019 року. Більш детальну інформацію пообіцяли розмістити незабаром на сайті Profiles In History.

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"Скільки ненависті і кровопролиття можна було б уникнути, якби герої "Гри престолів" знали, що Залізний трон можна просто купити на аукціоні", – відзначили в ЗМІ.

Залізний трон продадуть на аукціоні - фото 328744
Залізний трон продадуть на аукціоні

Варто згадати, що Залізний трон, згідно з ідеєю Джорджа Мартіна, викуваний з мечів переможених ворогів на замовлення короля Ейгона Завойовника. За легендою, він повинен бути дуже незручним і небезпечним, оскільки королі, що сидять на ньому, легко можуть поранитися вістрями мечів.

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Джерело: empireonline
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