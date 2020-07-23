Творці фільму Земляни відреагували на захоплення заручників у Луцьку

Автори фільму Земляни, який через вимоги луцького терориста закликав дивитися президент Володимир Зеленський, заявили, що не підтримують терор. Про це сказано в повідомленні правозахисника, режисера фільму Шона Монсона, яке з'явилося на офіційній сторінці картини в Facebook.

У дописі зазначено, що "Земляни не схвалюють і не потурають актам терору", оскільки їхнє послання полягає у співчутті до всіх істот.

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"Зміст фільму – це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка триває, і не тільки завдає шкоди здоров'ю людини, але і є основною причиною зміни клімату", – йдеться у повідомленні.

Режисер заявив, що Земляни "не використовують терор, щоб спонукати людей до терору": "Наші серця звертаються до всіх, хто постраждав від цього випробування, до їхніх сімей, а також до влади, яка забезпечила, щоб жодного життя не було втрачено. Ми повинні рухатися вперед без насильства стосовно всіх".

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