Коли може початись масова вакцинація проти коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я припустили, коли у світі може стартувати масова вакцинація проти COVID-19, адже вже зараз тестують чимало видів вакцин. Детальніше читайте далі.

Заступник очільника ВООЗ Сумія Свамінатан повідомила, що очікувати на масову вакцинацію проти коронавірусу можна буде вже з середини 2021 року. Річ у тому, що вже зараз більше як 20 вакцин на стадії клінічних випробувань, тож частина з них можуть спрацювати.

До теми: Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня

Дослідники зможуть отримати результати випробувань вже на початку 2021 року, тому й дата масової вакцинації припадає на літо. Варто додати, що хоч антитіла до коронавірусу через деякий час можуть зникати, але це не можна вважати доказом відсутності набутого імунітету.

Тим часом учені з Королівського коледжу Лондона вважають, що коронавірус може викликати 6 основних форм захворювання, кожна з яких відрізняється симптомами і допомагає медикам визначити, чи можливі ризики появи серйозних ускладнень зі здоров'ям.

Читайте також: Сифіліс не винен: учені вважають, що Рафаель помер від одного з видів коронавірусу