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Коли може початись масова вакцинація проти коронавірусу

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Коли буде масова вакцинація проти коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я припустили, коли у світі може стартувати масова вакцинація проти COVID-19, адже вже зараз тестують чимало видів вакцин. Детальніше читайте далі.

Заступник очільника ВООЗ Сумія Свамінатан повідомила, що очікувати на масову вакцинацію проти коронавірусу можна буде вже з середини 2021 року. Річ у тому, що вже зараз більше як 20 вакцин на стадії клінічних випробувань, тож частина з них можуть спрацювати.

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Дослідники зможуть отримати результати випробувань вже на початку 2021 року, тому й дата масової вакцинації припадає на літо. Варто додати, що хоч антитіла до коронавірусу через деякий час можуть зникати, але це не можна вважати доказом відсутності набутого імунітету.

Коли може початись масова вакцинація проти коронавірусу - фото 416545

Тим часом учені з Королівського коледжу Лондона вважають, що коронавірус може викликати 6 основних форм захворювання, кожна з яких відрізняється симптомами і допомагає медикам визначити, чи можливі ризики появи серйозних ускладнень зі здоров'ям.

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Джерело: УНІАН
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