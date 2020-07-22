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Ілон Маск відреагував на захоплення заручників у Луцьку

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Ілон Маск / instagram

Американський підприємець, власник Space X та Tesla Ілон Маск прокоментував ситуацію із захопленням заручників в Луцьку. Коментар мільярдера з'явився на сторінці The New York Times у Twitter.

Авторитетне видання США The New York Times опублікувало пост про захоплення автобуса у Луцьку. "Чоловік з вогнепальною зброєю і вибухівкою взяв 13 заручників і вимагає, щоб президент України схвалив документальний фільм, розказаний Хоакіном Феніксом про жорстоке поводження з тваринами. Президент підкорився і заручники були звільнені", – йдеться в повідомленні журналістів.

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Ілон Маска, своєю чергою, який любить стислість у своїх дописах написав у коментарі до поста: "Просто ще один день у 2020".

Ілон Маск відреагував на захоплення заручників у Луцьку - фото 416942

Нагадаємо, що вранці 21 липня чоловік, який назвав себе "Максим Поганий", захопив рейсовий автобус "Берестечко – Краснилівка", в якому було 13 пасажирів. До вечора всі заручники були звільнені, а терорист затриманий.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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