Ілон Маск відреагував на захоплення заручників у Луцьку

Американський підприємець, власник Space X та Tesla Ілон Маск прокоментував ситуацію із захопленням заручників в Луцьку. Коментар мільярдера з'явився на сторінці The New York Times у Twitter.

Авторитетне видання США The New York Times опублікувало пост про захоплення автобуса у Луцьку. "Чоловік з вогнепальною зброєю і вибухівкою взяв 13 заручників і вимагає, щоб президент України схвалив документальний фільм, розказаний Хоакіном Феніксом про жорстоке поводження з тваринами. Президент підкорився і заручники були звільнені", – йдеться в повідомленні журналістів.

І ще: Індекс Біг-Мака показав, яким мав би бути реальний курс гривні у 2020 році

Ілон Маска, своєю чергою, який любить стислість у своїх дописах написав у коментарі до поста: "Просто ще один день у 2020".

Нагадаємо, що вранці 21 липня чоловік, який назвав себе "Максим Поганий", захопив рейсовий автобус "Берестечко – Краснилівка", в якому було 13 пасажирів. До вечора всі заручники були звільнені, а терорист затриманий.

Читайте також: Ілон Маск вперше попав у ТОП 10 найбагатших людей світу: у скільки оцінюють його статки