Довгоочікувана Far Cry 6: публікований трейлер культової гри

Днями, під час проведення стріму компанія Ubisoft оголосила дату виходу гри Far Cry 6. Наступна частина серії вийде вже 7 жовтня 2021 року.

Головний герой 6 частини може бути як дівчиною, так і чоловіком. Зовнішність можна налаштовувати, і головний герой нарешті почне розмовляти: адже німого протагоніста п'ятої частини не лаяв тільки ледачий, пише stopgame.

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Дія гри розгорнеться на тропічному острові Яру, де править диктатор Антон Кастільо. Протистояти диктатору і його синові буде партизан Дені Рохас, який зможе використовувати саморобну зброю і транспортні засоби на найбільшій для серії Far Cry карті, де доступні локації в джунглях, на пляжах і в столиці держави Есперанза.

Ubisoft показала ще й кілька нових трейлерів, в тому числі гейм-плейний трейлер. Також компанія підтвердила, що оновлення до версії для PS5 і Xbox Series буде безкоштовним.

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