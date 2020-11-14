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Дивіться, як у Канаді перевозили 100-річний будинок

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Будинок-мігрант - фото 1
Будинок-мігрант / ensonhaber

У Канаді примудрилися перевезти старовинний будинок з одного міста в інше, не розбираючи саму будову.

Цікавий випадок стався в Канаді, в провінції Британська Колумбія, його головним героєм став старовинний каркасний будинок, який з волі нових власників опинився в зовсім іншому місті острова Ванкувер.

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А почалося все з того, що багатодітна сім'я Форд вирішила обзавестися власним домоволодінням в невеликому містечку Юніон-Бей, але грошей на покупку повноцінної нерухомості не було. Враховуючи захмарну вартість будинків, у подружжя Бена і Джен не було ніяких шансів придбати готову будову, придатну для житла, тому вони пішли на компроміс і купили ділянку землі зі старим будиночком під знесення.

Переїзди цілих будинків в Канаді звична справа. Завдяки професіоналам будинок, як правило, створений з використанням каркасних технологій, надійно фіксується по периметру і зрізається з фундаменту, після чого встановлюється на спеціальні платформи. Ці платформи можна транспортувати тягачами або баржами, якщо треба перетнути водні перешкоди. На новому місці він встановлюється на заздалегідь підготовленому фундаменті. Такими маніпуляціями займаються компанії, що практикують покупку старих будинків, що йдуть під знос.

Дивіться, як у Канаді перевозили 100-річний будинок - фото 435006

Дивіться, як у Канаді перевозили 100-річний будинок - фото 435007

Дивіться, як у Канаді перевозили 100-річний будинок - фото 435008

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Джерело: ensonhaber
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