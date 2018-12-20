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Творці AnTuTu закликали не порівнювати продуктивність пристроїв на Android і iOS

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Смартфони на різних ОС краще не порівнювати - фото 1
Смартфони на різних ОС краще не порівнювати / 9to5Google

Розробники популярного бенчмарку AnTuTu прокоментували недавню новину про продуктивність Lenovo Z5 Pro GT. У тесті він набрав рекордний показник, залишивши позаду всі наявні смартфони, включаючи останні моделі iPhone.

Однак розробники рекомендують Android-фанатам не поспішати зловтішатися над користувачами "яблучної" техніки.

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Нагадаємо, що Lenovo Z5 Pro GT став першим у світі смартфоном на базі нового флагманського процесора Snapdragon 855 і з 12 ГБ оперативної пам'яті. У AnTuTu він набрав 368 480 балів, що помітно більше, ніж у будь-якого іншого смартфона. Найближчими його конкурентами є iPhone останнього покоління. Розробники бенчмарку вирішили прояснити ситуацію і заявили, що Android і iOS не можна порівнювати таким чином.

Lenovo Z5 Pro показав шалені результати - фото 296459
Lenovo Z5 Pro показав шалені результати

Lenovo щойно анонсувала версію Z5 Pro з 855-м "драконом" і 12 ГБ оперативної пам'яті, яка повинна стати найпотужнішим Android-смартфоном на цей момент. Що стосується балів, Lenovo офіційно заявляє, що Z5 Pro GT в AnTuTu набрав 368 480 бали, помітно випередивши всі нинішні Android-флагмани. Lenovo також повинна стати першим виробником, який застосував Snapdragon 855. Але ми тут, щоб все пояснити. Алгоритми платформ Android і iOS відрізняються, тому порівнювати їх не можна, – написали автори AnTuTu в соціальній мережі Weibo.

Розробники бенчмарку не розповіли, в чому конкретно полягають відмінності в алгоритмах між платформами. Але виходячи з їх заяви, показники AnTuTu можна враховувати тільки для пристроїв на одній операційній системі.

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Джерело: gizchina
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