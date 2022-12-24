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TVORCHI та alyona alyona презентували спільну пісню "Досить"

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TVORCHI та alyona alyona презентували спільну пісню "Досить" - фото 1

Цей трек увійшов до ЕР Heart of Steel, який музиканти присвячують нескореності українців. Слухайте музичну прем'єру!

Пісня-протест "Досить" у фіті з alyona alyona прозвучала вперше наживо у грудні минулого року на сольнику реперки, але зараз отримала нові актуальні сенси.

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Слухачі оцінили нову музичну роботу такими коментарями: "Джефрі, Ваша українська що разу краща і це не може не зачаровувати", "Просто супер виконання! Тому від мене це однозначно вподобайка!", "Клас, робіть більше колаборацій з хорошими артистами. Виходить дуже добре", "Дуже стильно. Як і все, що Ви робите" тощо.

Слухати пісню TVORCHI feat. alyona alyona – Досить:

Слова пісні TVORCHI feat. alyona alyona – Досить:

Ми підпирали стіни і чужі будівлі
Хотіли, щоб почули нас, щоб бути в ділі
З таблицями в руках, на папері мова
Достукатись до вас, щоб почули знову
Де кольоровий дим - буде чути гомін
А першими кричали кожен з свого дому
Та поки ігнорують нас, сивіють коси
Вривається терпець, досить

Де вітер дме і колихає крони
Ми прийдемо, щоб лишити блазнів святої корони
І розкажемо, що пам’ятаєм минулі діла
Багато слів та тільки трушні вчинки рухають тіла
Все, що валяється на дні, залишається на плаву
Бо коли в ділі молоді, вони знають нащо живуть

І вже достатньо відстояли притиснуті, голі, босі
На виду
Ми вже не боїмося, досить

Дроп

Куплет 2

Маємо планку, щоб не впасти в бруд (бруд)
Викину геть, бо ми інакші тут (тут)
І поки є сили чути серця стук (стук)
Ваші кайдани не для наших рук (рук)

Маємо свій шлях
Злети-падіння
Чути в їх словах докори сумління
Я не вірю їм (їм)
Я окремо
Але ми своє ще візьмемо

Дроп

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