Наталка Карпа і YAROMIYA заспівали українську колядку "Во Вифлеємі"

Виконавиця YAROMIYA разом з Заслуженою артисткою України Наталкою Карпою, заспівали колядку у різдвяно-новорічному колориті. Колядка "Во Вифлеємі нині новина" дає нам розуміння, що Син Божий народився. Слухайте музичну прем'єру!

Різдво – є одним з головних християнських свят, що знаменує народження Ісуса Христа у Вифлеємі. Різдво має багату історію з унікальними традиціями та звичаями. Вертеп, колядки, родинне коло, дає нам змогу побути всім поруч, згадати різні моменти. Різдво – це про любов та добро.

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Саме зараз українські різдвяні звичаї, вертеп та колядки мають звучати повсюди. В колядці YAROMIYA та Наталка Карпа доносять до кожного з нас, ті цінності, які ми маємо максимально розвивати й закликають готуватися до Різдва Христового разом!

Слухайте українську колядку YAROMIYA & Наталка Карпа – Во Вифлеємі:

Слова української колядки YAROMIYA & Наталка Карпа – Во Вифлеємі:

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина,

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

В яслах сповитий поміж бидляти,

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають,

Ангельські хори Пана витають,

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже.

Пастир убогий несе, що може,

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастя приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

До Вифлеєма спішіть всі нині,

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду,

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем щирим несуть в офіру.

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем щирим несуть в офіру.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,

На вкраїнську землю, українську родину

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славили на вічні віки.

Зійшли їй з неба дар превеликий,

Щоб Тя славили на вічні віки.

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