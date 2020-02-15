TVORCHI стали головним відкриттям 2 півфіналу відбору на Євробачення 2020

Другий півфінал Національного відбору на Євробачення 2020 потішив яскравими виступами молодих виконавців, проте справжнім відкриттям та фаворитом суддів і глядачів став дует TVORCHI з піснею "Bonfire". Дивіться відео їх виступу онлайн!

TVORCHI – молоді музиканти з Тернополя, які створюють популярну музику. Їхній хіт Believe за лічені дні увійшов у ТОП-10 у чартах Google Play в Україні, хоча кліп на пісню артисти зняли за 100 доларів.

Це цікаво: Текст пісні TVORCHI – Bonfire

На сцені Нацвідбору на Євробачення Джеффрі та Андрій виконали запальний електронний хіт Bonfire із глибоким соціальним посилом. Відзначимо, що хлопці не є професійними музикантами, адже мають медичну освіту, тож на сцені відбору на Євробачення 2020 не обійшлось без недоліків у вокальному виконанні. Однак пісня настільки сподобалась суддям, що вони поставили гурту найвищий бал – 8. Глядачі також віддали максимальний бал тернопільському дуету, тож в підсумку TVORCHI отримали 16 балів.

"Дуже круті саунд та пісня. Це неочікувано. Я пишаюсь, що в Україні пишуть такі твори", – наголосила Тіна Кароль. Віталій Дроздов назвав трек Bonfire одним із наймолодіжніших у цьогорічному Нацвідборі. Андрій Данилко також високо оцінив конкурсну пісню дуету TVORCHI та атмосферу під час їхнього виступу. Дивіться і ви відео виступу TVORCHI – Bonfire в 2 півфіналі!

Читайте також: Результати голосування Нацвідбору Євробачення 2020