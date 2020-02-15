Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу

Другий півфінал Нацвідбору на Євробачення 2020, у якому за вихід у наступний етап конкурсу боролись 8 учасників, завершився. Дізнайтеся результати голосування, хто ж пройшов у фінал!

Нацвідбір на Євробачення 2020 визначить, хто ж представлятиме Україну на міжнародному конкурсі в Роттердамі. У другому півфіналі за це право змагалися 8 артистів, з яких у фінал потрапили тільки троє.

Як це було: Відео виступів усіх учасників відбору на Євробачення 2020

Трійку щасливчиків обирали судді та глядачі. Тіна Кароль, Віталій Дроздов та Андрій Данилко виставили конкурсантам бали від одного до восьми. Голоси глядачів також перевели в 8-бальну систему, при цьому їхнє голосування було пріоритетним. Ось що вийшло в підсумку!

Результати 2 півфіналу відбору Євробачення 2020

Учасник Бали суддів Бали глядачів Загальний бал MOONZOO 5 2 7 FO SHO 3 3 6 Еліна Іващенко 4 4 8 Олександр Порядинський 2 6 8 GARNA 1 1 2 KHAYAT 7 7 14 David Axelrod 6 5 11 TVORCHI 8 8 16

За результатами голосування суддів та глядачів, фіналістами Національного відбору на Євробачення 2020 стали KHAYAT, David Axelrod та TVORCHI.

Оцінки суддів

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – 5

FO SHO – 3

Еліна Іващенко – 4

Олександр Порядинський – 2

GARNA – 1

KHAYAT – 7

David Axelrod – 6

TVORCHI – 8

Результати голосування глядачів

MOONZOO feat. F.M.F. Sure – 2

FO SHO – 3

Еліна Іващенко – 4

Олександр Порядинський – 6

GARNA – 1

KHAYAT – 7

David Axelrod – 5

TVORCHI – 8

А ви згодні із таким вибором фіналістів? Пишіть у коментарях!

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