GannaBaby – Лежебоче (ЛЖБЧ): вийшов крутий кліп про тусовщиків

Молодий український електропоп-гурт GannaBaby презентував незвичайний кліп на трек Лежебоче (ЛЖБЧ), який нагадує короткометражний екшн. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Київський гурт GannaBaby потішив новою відеороботою на драйвову пісню Лежебоче (ЛЖБЧ), яка показує історію типового тусовщика. Хлопець обожнює нічний рух і стає заручником такого стилю життя.

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"Текст "ЛЖБЧ" – це флешбеки. Я сама кілька років тому була жорстким тусером. Перестала зависати 4 роки тому, бо в моєму житті з’явились певні амбіції щодо власної творчості. Я пам’ятаю стан, коли день за днем ти висиш вночі, спиш кілька годин на добу, ледь встаєш і йдеш на навчання, ще навіть до кінця не протверезівши. А потім знову ввечері вриваєшся у двіж. Відчуваєш, що береш від життя по максимуму! Живеш на повну! Джанк-романтика, котру споживаєш одразу, і потім нічого крім шлункових розладів не лишається. Соціальне випивання. Торгівля обличчям. Перебільшення свого "я". Фейс-контроль. Максимальний злив бабла", – розповідає фронтвумен гурту Ганна Нелуп.

Кліп створювала команда режисера Шах Таліфта, який активно працює з такими гуртами, як Velikhan, Jinjer, а також Дашою Астаф’євою.

GannaBaby – ЛЖБЧ, дивитись кліп онлайн:

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