Для акторки це честь: Дар'я Петрожицька отримала звання Заслуженої артистки України

Акторці Дар'ї Петрожицькій присвоїли звання Заслуженої артистки України. Нагороду знаменитість планує відправити мамі, щоб та поставила її поруч з татовою відзнакою.

Відома українська акторка театру та кіно, Дарія Петрожицька, поділилась емоціями від того, що отримала звання Заслуженої артистки України. Фото з нагородою вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Варто зазначити, що нагороду акторці присудили ще у вересні 2021 року. Однак отримати її вона змогла лише зараз. При цьому зірка підкреслила, що звання для неї не дуже важливе.

Буду відверта…Для мене це честь, але далеко не найголовніше в професії. Для мене головне – це бути на сцені і в кадрі, мати можливість займатися своєю професією і творити! Бачити очі глядачів чи читати коментарі. А за це я вдячна всім, хто захищає нашу країну, – написала вона.

Дар'я Петрожицька також додала, що її батько завжди хотів, щоб вона була відмінницею, але під час навчання актриса була лише трієчницею. Тому вона переконана, що звання Заслуженої артистки України краще за золоті медалі та червоні дипломи.

І ще трошки відвертості…Мій тато був Заслуженим артистом України. Мій тато хотів, щоб я закінчила школу із золотою медаллю. Школу я закінчила трієчницею і до червоного диплома в універі теж не дотягнула через одну зайву четвірку. Тату, але тепер я "заслужена" і, думаю, це краще за золоту медаль. Сподіваюся, ти все бачиш з небес, – підсумувала зірка.

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