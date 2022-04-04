У Мінцифрі розповіли, як боротися з російською пропагандою в інтернеті

Міністерство цифрової трансформації України закликає тримати опір на цифровому фронті та не довіряти фейкам, а боротися з ними. Читайте далі та дізнайтеся про 3 чатботи, які допоможуть у цьому.

На сторінці Мінцифри в соцмережах повідомляють, що "поки російські медіа ширять пропаганду, називаючи геноцид в Україні постановкою, а окупантів, які винищують українські села та міста, – "‎визволителями", весь світ дізнається жорстоку правду про криваву війну, яку розпочала та веде росія в Україні".

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Також у міністерстві поділилися трьома чат-ботами, які посприяють боротьбі з російськими загарбниками в інформаційному просторі.

Найперше фахівці рекомендують заблокувати скаргами головних російських пропагандистів, які підтримують війну та промивають мізки своєму населенню, у такому чатботі: Propagandony_bot.

Далі вам в пригоді стане чатбот "Перевірка" (perevir_bot), який створила РНБО. Він допоможе виявити сумнівну інформацію за кілька натискань. Надішліть дописи в соцмережах, фото, відео та посилання. Ваше повідомлення одразу потрапить до команди, яка швидко перевірить інформацію на правдивість із застосуванням штучного інтелекту.

Якщо ви помітили у соцмережах російську пропаганду, то подайте скаргу на такий пост та додавайте акаунт у бот СБУ для блокування – black_listUA_bot.

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